Afrique: Infrastructures hydrauliques et d'assainissement - Dakar et la BAD en quête d'efficacité

Dakar — Le Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD) ont décidé, lundi, à Dakar, de recourir à une "approche programmatique" de leurs investissements dans l'eau et l'assainissement, une démarche visant à améliorer la coordination des financements et à renforcer l'efficacité des interventions des partenaires techniques et financiers.

L'Initiative d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique (AUSII), soutenue par la Facilité africaine de l'eau du groupe de la BAD, a réuni des responsables de ladite institution financière et du ministère sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans la capitale sénégalaise.

Un diagnostic du secteur de l'assainissement au Sénégal a été présenté lors de cette rencontre.

"L'approche programmatique pour l'assainissement devra accorder une priorité claire aux villes intermédiaires, sans exclure les zones péri-urbaines des grands centres, ni les besoins persistants de Dakar", a expliqué Amadou Salmone Fall, le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

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La BAD et le Sénégal veulent mettre en oeuvre des partenariats public-privé "innovants", avec cette approche.

La construction de la station d'épuration de Tivaouane Peulh-Niaga (ouest) sera réalisée selon cette approche, ce qui garantira "une bonne cohérence entre les projets et programmes" de l'eau et de l'assainissement, a assuré M. Fall.

"Le Sénégal a vocation à tenir compte de ses engagements au sein du Conseil des ministres africains de l'Eau, du Conseil des ministres de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal et de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie, pour servir de cadre de démonstration des approches innovantes en matière d'assainissement urbain inclusif", a-t-il ajouté.

Le représentant de la BAD au Sénégal, Wilfrid Abiola, a insisté sur la nécessité, pour le pays, de disposer d"'une bonne lisibilité, d'une bonne compréhension et d'une bonne planification des interventions des partenaires, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement".

"La BAD va aider le Sénégal à mettre en oeuvre cette orientation programmatique des investissements sectoriels", a promis M. Abiola, précisant que cette démarche permettra de réunir les partenaires du secteur autour d'une vision commune.

D'après Amadou Salmone Fall, la démarche commune adoptée permettra aussi d'éviter une "fragmentation" des interventions et de répondre aux besoins croissants du secteur de l'eau et de l'assainissement.

Les investissements de l'assainissement urbain au Sénégal sont estimés à 8,2 milliards de dollars US (à peu près 4570 milliards de francs CFA), entre 2025 et 2050, d'après M. Fall.