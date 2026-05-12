Sénégal: Khady Diène Gaye annonce la construction d'un centre de haute performance sportive

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé, lundi, la création prochaine d'un centre de haute performance sportive destiné à renforcer la souveraineté sportive du Sénégal et à améliorer l'accompagnement des athlètes.

"Il s'agit de l'un des projets phares du quinquennat, inscrit dans le programme de la coalition +Diomaye Président+et actuellement en cours de négociations avec la coopération chinoise", a indiqué la ministre dans le rapport de la commission en charge des Sports et de la Jeunesse de l'Assemblée nationale.

Selon elle, cette infrastructure permettra au Sénégal de développer une véritable politique de recherche scientifique appliquée au sport, d'accueillir des athlètes en regroupement et de relancer les centres de développement internationaux aujourd'hui disparus.

Mme Gaye a précisé que le futur centre sera structuré autour des sports individuels, des sports de combat et des sports collectifs, avec un important volet médico-social destiné à assurer un meilleur suivi des sportifs sur le long terme.

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Elle a rappelé que le Sénégal a produit de grands champions dans plusieurs disciplines, mais que l'absence d'un accompagnement durable a souvent limité la continuité des performances.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a également insisté sur la nécessité de redynamiser le sport scolaire et universitaire à travers la diversification des disciplines de compétition et le renforcement des infrastructures sportives.

Khady Diène Gaye a relevé que certaines disciplines, notamment la natation, peinent encore à se développer en raison du manque d'équipements adaptés.

Elle a, par ailleurs, assuré que le projet de loi portant Code du sport et qui a été adopté lundi à l'Assemblée nationale, pose les bases d'une pratique sportive inclusive, garantissant l'accès des femmes et des personnes vivant avec un handicap aux infrastructures sportives ainsi qu'aux instances de gouvernance du secteur.