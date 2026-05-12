Kenya: Le chef du gouvernement à Nairobi pour représenter SM le Roi

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé dimanche soir à Nairobi pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet "Africa Forward" ainsi qu'au 4e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, qui se déroulent dans la capitale kényane.

A son arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, M. Akhannouch a été accueilli par le ministre du Service public, du Développement du capital humain et des Programmes spéciaux du Kenya, Geoffrey Ruku, le Secrétaire principal aux Affaires étrangères Abraham Korir Sing'Oei et l'ambassadeur du Royaume auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud, Abderrazzak Laassel.

La délégation marocaine comprend la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, ainsi que le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane. En plus d'une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président, Chakib Alj, et composée de plusieurs acteurs du secteur privé marocain.

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Le Sommet "Africa Forward" réunit plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement autour des perspectives de renforcement des partenariats entre l'Afrique et la France.

Les travaux de ce sommet porteront notamment sur la promotion de partenariats équilibrés et concrets, avec un accent particulier sur les investissements croisés, le développement économique, la formation et les réponses communes aux défis globaux.

Le 4e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CCBC se tient en amont de la table ronde des bailleurs de fonds consacrée au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo prévue le 26 mai à Brazzaville. Cette rencontre de haut niveau devra entériner la stratégie de mobilisation des ressources ainsi que les documents politiques et techniques issus du processus préparatoire.