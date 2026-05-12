Maroc: 9ème Marathon international de Rabat - Double consécration éthiopienne

L'Ethiopien Boki Diriba a battu le record du Marathon international de Rabat, tandis que sa compatriote Meseret Abebayahau s'est adjugé le titre chez les dames, dimanche, à l'occasion de la 9e édition de ce rendez-vous mondial, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Diriba a remporté cette édition après avoir parcouru la distance en 2 h 07 min 52 s, établissant, ainsi, un nouveau record de l'épreuve.

Son compatriote Tolcha Tefera s'est classé deuxième à 34 secondes du vainqueur, tandis que la troisième place est revenue à l'Éthiopien Chalu Deso Gelmisa, avec un retard de 35 secondes sur le leader.

Chez les dames, Abebayehou a décroché le titre après avoir bouclé la course en 2 h 25 min 03 s.

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Sa compatriote Serash Yerga a pris la deuxième place en 2 h 25 min 42 s, tandis que la troisième marche du podium est revenue à l'Éthiopienne Fentaye Adane, avec un temps de 2 h 27 min 27 s.

La Marocaine Kawtar Farkoussi s'est classée 4è avec un chrono de 2 h 27 min 42 s.

Dans l'épreuve du semi-marathon, le Marocain Yakoub Labquira s'est imposé chez les hommes en réalisant un temps de 1 h 01 min 32 s, devant son compatriote Hicham Ouladha (1 h 01 min 36 s), tandis que Mustapha Akkaoui a complété le podium en 1 h 01 min 43 s.

Chez les dames, la Kényane Irine Kimais a remporté le semi-marathon en 1 h 08 min 14 s.

La deuxième place est revenue à la Kényane Regina Wambui avec un temps de 1 h 08 min 26 s, tandis que la Marocaine Fatima Al Zahra Birdaha a terminé troisième en 1 h 09 min 29 s.

A l'issue des compétitions, les vainqueurs des différentes courses de cette 9e édition du Marathon international de Rabat ont exprimé leur satisfaction quant à leurs performances et aux résultats réalisés lors de cette manifestation sportive.

Ils ont, dans ce sens, salué la qualité de l'organisation, ainsi que l'excellente ambiance ayant marqué les compétitions et les parcours.