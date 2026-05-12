Afrique: CAN U17 Maroc-2026 - Liste des joueurs retenus

11 Mai 2026
Libération (Casablanca)

L'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Tiago Lima Perreira, a dévoilé la liste finale des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des nations U17 de football, prévue au Maroc du 13 mai au 2 juin prochain.

Les Lionceaux de l'Atlas, tenants du titre, évolueront dans le groupe A aux côtés de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Éthiopie.

Les rencontres de cette édition se dérouleront au Stade Moulay El Hassan ainsi qu'au Complexe Mohammed VI de football.

Voici la liste des 26 joueurs convoqués : El Maach Adam (Helmond Sports-PB), Tahri Ayman (RSB), Amehmoul Mehdi (Raja), Soudi Adam (Toulouse FC-Fra), Zinbi Mohamed Habib (RSC Anderlecht-Bel), Bentaleb Marouane (Ajax Amsterdam-PB), El Aoud Ismail (Valencia CF-Esp), Ibn Salah Oualid (Académie Mohammed VI), Lougmani Rami (RSC Anderlecht-Bel), Hadidi Ilian (Standard de Liège- Bel), Boughazir Adam (Académie Mohammed VI), Harouch Mohamed (Académie Mohammed VI), Ellaky Adam (WAC), Alioui Adam (Olympique Lyonnais-Fra), Chalali Hamza (FUS), Talai Imran -- Ajax Amsterdam-PB), Rabbaj Ibrahim (Chelsea FC-Ang), Khadraoui Rayan (Borussia Mönchengladbach-All), El Boujjoufi Adnan (Go Ahead Eagles-PB), Saidi Yahia (FUS), Moustache Mohamed Amine (OH Leuven-Bel), Yaakoubi Rayan (KAA Gent-Bel), Jolissaint Wael Jassim (Neuchâtel Xamax FCS-Sui), Faik Ibrahim (Feyenoord Rotterdam-PB), Velilles Luis (Deportivo Alavés-Esp) et Ezzarky Ayman (Académie Mohammed VI de Football).

Botola Pro D2

Voici les résultats de la 24ème journée de la Botola Pro D2 de football :

JSM-KAC : 1-1

US Bejaâd-RBM : 2-1

JSS-CAK : 0-1

WAF-CJBG : 1-1

WST-A.Tiznit : 1-1

RAC-SM : 0-1

MAT-USMO : 2-0

MCO-SCCM : 0-0

Classement

1-WST : 44 pts

2-MAT : 41 pts

3-A.Ttiznit : 37 pts

4-JSM : 36 pts

5-CAK : 35 pts

6-JSS : 33 pts

7-WAF : 31 pts

KAC : 31 pts

MCO : 31 pts

SCCM : 31 pts

11-US Bejaâd : 29 pts

CJBG : 29 pts

SM : 29 pts

14-USMO : 27 pts

15-RBM : 22 pts

16-RAC : 17 pts

