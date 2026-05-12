Maroc: Le MAS retrouve la pole position

11 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le Maghreb de Fès s'est imposé sur la pelouse de l'Union Touarga (1-0), en match de la 20è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé dimanche.

L'unique réalisation des Fassis a été l'oeuvre de Hamza Ait Allal à la 68è minute de jeu.

Cette victoire permet au MAS de reprendre les commandes du classement avec 41 points. L'UTS occupe la 15è position avec 13 unités.

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Bonne opération également de l'AS FAR qui a surclassé en déplacement le Hassania d'Agadir sur le score de 3 buts à 2.

Les Militaires ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Jalal Eddine El Khfiyef. Les locaux ont rapidement réagi en égalisant à la 9e minute sur un but contre son camp de Nouh Mohamed El Abd.

Jalal Eddine El Khfiyef a, ensuite, redonné l'avantage à l'AS FAR à la 38e minute, avant que Silva Cabral Eclides n'égalise pour le HUSA quatre minutes plus tard.

Le capitaine Rabie Hrimat a offert la victoire aux hommes d'Alexandre Santos à la 90e minute, en transformant un penalty.

Grâce à ce succès, l'AS FAR grimpe à la 2e place du classement avec 40 points, à une longueur du leader, le Maghreb de Fès.

Le Hassania d'Agadir occupe, quant à lui, la 12e position avec 20 points.

De son côté, le COD Meknès s'est incliné à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane (0-1).

Paul Valere Bassene a inscrit l'unique réalisation des hommes de Mouine Chaabani à la 15è minute de jeu.

Au terme de ce match, la RSB rejoint le WAC à la 3è place avec 37 unités. Le CODM est 7è avec 27 unités.

Enfin, l'Ittihad de Tanger et le Difaâ d'El Jadida se sont quittés sur un nul (1-1), match disputé au Grand Stade de Tanger.

Le club jadidi a ouvert le score par l'intermédiaire d'Abderrazak Ennakous à la 18è minute, avant que l'Ittihad de Tanger n'égalise grâce à Faouzi Abdelmouttalib à la 31è minute de jeu.

Le Difaâ d'El Jadida porte, ainsi, son total à 29 points à la 6è place, tandis que l'Ittihad de Tanger compte désormais 20 unités à la 11è position.

Samedi en match avancé, le WAC a battu le Raja par 1 à 0 dans un derby disputé à huis clos.

A noter que cette manche devait se clôturer hier par la programmation de trois rencontres : OCS-FUS, USYM-KACM et RCAZ-OD.

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