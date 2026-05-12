Tunisie: Canada - Engagement pour faciliter l'intégration des compétences tunisiennes

"Nous sommes déterminés à mettre en oeuvre l'accord bilatéral de sécurité sociale entre la Tunisie et le Canada, afin de renforcer la protection sociale de nos ressortissants respectifs", a promis le Président de la Chambre des communes du Canada, Francis Scarpaleggia.

C'est sur cet engagement fort que s'est conclue, lundi au Palais du Bardo, la séance de travail entre le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, et son homologue canadien, en visite officielle en Tunisie du 10 au 13 mai. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d'approfondir les relations parlementaires, économiques et humaines entre les deux pays.

La séance a réuni les membres du Groupe de coopération parlementaire tuniso-canadien, issu du Groupe de coopération avec les pays du continent américain. Bouderbala a souligné que ce groupe repose sur la profondeur des liens tuniso-canadiens et sur des principes partagés, notamment la promotion de la paix, la défense des droits et libertés, et le droit des peuples à l'autodétermination. Il a également présenté les spécificités du système politique tunisien et l'expérience du scrutin uninominal comme levier de consolidation démocratique.

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Scarpaleggia a annoncé son intention de saisir le ministère canadien des Affaires étrangères pour accélérer la mise en oeuvre de l'accord de sécurité sociale. Les membres de la Chambre des communes ont réitéré leur engagement à accélérer le processus d'équivalence des diplômes tunisiens pour favoriser l'intégration des compétences tunisiennes qualifiées.

Les parlementaires tunisiens ont plaidé pour la levée des lourdeurs administratives entravant l'accès au marché du travail canadien, et pour la promotion des produits agricoles tunisiens, notamment l'huile d'olive et les dattes, sur le marché canadien.

Les discussions ont porté sur un large éventail de domaines : énergies renouvelables (hydrogène vert, énergie solaire), coopération académique et bourses universitaires, formation professionnelle, numérisation et intelligence artificielle, décentralisation, sécurité, transport aérien et renforcement des liaisons directes. Le tourisme et la valorisation du patrimoine culturel tunisien ont également été évoqués. Scarpaleggia a salué le rôle de la communauté tunisienne au Canada, notamment à Montréal, ville qu'il représente.

À l'issue des travaux, Scarpaleggia a annoté le Livre d'or de l'ARP. La délégation canadienne a ensuite visité les différentes parties du Palais du Bardo. La séance s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Canada en Tunisie, des vice-présidents de l'ARP et de la coordinatrice du Groupe d'amitié parlementaire tuniso-canadien.