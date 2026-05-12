Tunisie: Paru aux éditions « Les Mains Secrètes » - Une enfance à Gabès

Hedi Abdel Jaoued, quant à lui, vit aux USA où il enseigne et il se souvient. Il raconte sa ruelle bruissant de vie et de cris, jardin d'enfants sans porte, mais surveillé par tous. Il raconte son oasis, labyrinthe de sentiers bordés de palmes, que d'autres, plus âgés, plus célèbres ont décrite avant lui, mais probablement avec moins de coeur.

C'est à Gabès, et comment aurait-il pu en être autrement, que Hedi Abdel Jaoued a choisi de présenter son livre : « Une enfance à Gabès ». Et l'on se surprend à penser que ce serait le joli thème d'une collection relatant les verts souvenirs d'enfance des différentes villes de Tunisie. Hedi Abdel Jaoued, quant à lui, vit aux USA où il enseigne, et il se souvient. Il raconte sa ruelle bruissant de vie et de cris, jardin d'enfants sans porte, mais surveillé par tous.

Il raconte son oasis, labyrinthe de sentiers bordés de palmes, que d'autres, plus âgés, plus célèbres ont décrite avant lui, mais probablement avec moins de coeur. Il raconte le bey qui a failli venir mais ne l'a pas fait, et Bourguiba qui, lui, est venu tandis que la ville refusait de recevoir Ben Youssef. Il raconte la nuit du destin, où les enfants sur les terrasses ne fermaient pas l'oeil, attendant que s'ouvre pour eux Bab el Arch. Il raconte le pèlerinage au saint patron guenaw. Il raconte le souffle de vent attendu après le chehili, appelé « le pet de la française ».

Et puis il raconte sa famille, sa grand-mère poétesse, et son arrière grand-mère la guérisseuse.

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En fait, il raconte la vie de tous les enfants de sa génération dans les petites villes, mais il le fait avec poésie, élégance et émotion.

Le public, qui assistait à cette présentation, dans le cadre des talks et débats de Gabès Cinéma Fen, l'a bien senti.

Il soufflait un doux air de nostalgie ce soir-là sur Gabès.