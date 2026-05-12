Tunisie: A quelques jours de la liste du mondial - Lamouchi, le tenace

Sabri Lamouchi n'a plus que quelques jours pour remettre sa liste. Et la lourde responsabilité qu'il endossera vis-à-vis de l'histoire du sport numéro un de notre pays demeurera à jamais témoin de son courage à satisfaire en premier lieu sa conscience et respecter ses principes. Le temps qu'il a passé parmi nous lui a certainement permis de connaître bien des choses au niveau de l'organisation non pas seulement du football mais de notre sport.

Un sport qui navigue à vue, mais qui s'impose quand même aussi bien au niveau continental que mondial ou olympique. Il aura du temps pour méditer cette contradiction. Certainement bien informé des usages qui ont marqué bien des carrières, il aura à mesurer l'énormité de sa tâche.

Il tiendra compte des impondérables exogènes et endogènes qui prévalent dans des choix qui seront automatiquement remis en cause. L'influence des agents de joueurs était prise en considération. Le poids des clubs était si pesant que l'on s'était toujours demandé ce que faisait l'un ou l'autre des convoqués.

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Sabri Lamouchi semble bien nanti. Il tire pleinement profit du travail de prospection qui a été effectué, pour rallier des jeunes pétris de qualité qui se voient propulsés sur la ligne de départ d'une nouvelle ère. Celle où le mérite impose les noms et repousse les parachutages et les nominations par des réseaux sociaux provocateurs et emportés par un chauvinisme destructeur.

C'est la raison pour laquelle cette liste devrait démontrer qu'une nouvelle et prometteuse génération mérite de nouveaux paramètres de choix.

Une sélection qui a de la marge

Une vérité qui rend la tâche encore plus difficile mais exaltante. Si tout va dans le bon sens, nous pourrions compter sur une sélection de qualité qui possède une large marge de progression. Les deux précédentes sorties ont confirmé la justesse de ces choix, guidés par le bon sens et... la justice. Car l'amertume de ceux qui sont injustement écartés est difficile à supporter et marquera bien des vies.

Un Mondial, c'est une mise sur orbite, comme c'est un nouveau départ. C'est aussi une chance qui ne risque pas de se représenter dans une carrière. C'est la raison pour laquelle la liste devrait tenir compte de toutes ces contingences, pour que nous puissions rompre avec les démarches qui ne mènent nulle part et compter sur une équipe réellement représentative à tous les niveaux, dotée d'un encadrement qui sait où il va.