Tunisie: Expatriés - Khaled Ben Yahia, l'entraîneur gagneur

L'entraîneur du Mouloudia Club d'Alger, Khaled Ben Yahia, a été sacré pour la deuxième fois consécutive champion d'Algérie. Revenu au club en mars 2026, après une période en Libye, il a permis au MCA de consolider sa place de leader avec 6 victoires en 9 matchs. Avec 12 points d'avance sur Saoura à 2 journées de la fin, le MCA a mathématiquement remporté son 3e titre de champion de suite.

Sassi remporte la coupe

«L'archer» Ferjani Sassi a offert la Coupe de l'Émir à Al Gharafa, vainqueur 4-1 face à Al Sadd en finale. Sassi a inscrit le premier but et délivré une passe décisive pour le second.

Saad passeur décisif

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En Bundesliga 2, l'ailier de Hanovre Elias Saad, entré en seconde période face à Bochum, a délivré une passe décisive à la 50e qui a permis d'ouvrir le score avant de finir sur une parité 1-1. Hanovre est 3e à égalité de points avec le dauphin Elversberg qui compte un match en moins, pour une place au moins de barragiste sur le podium.

Ben Farhat accroché

Lors de la 33e journée de Bundesliga 2, Karlsruhe a concédé le match nul face à Paderborn (2-2) dans une rencontre où le Tunisien Louay Ben Farhat a été titularisé avant de céder sa place à la 58e minute. L'attaquant tunisien a livré une prestation moyenne, mais s'est montré actif offensivement avec une frappe cadrée sur sa seule tentative du match. Très mobile malgré un faible nombre de ballons touchés (16), il a notamment réalisé une percée de plus de 20 mètres balle au pied.

Sur le plan technique, Ben Farhat a affiché 67 % de réussite dans ses passes, avec une meilleure précision dans le camp adverse (71 %), tout en récupérant deux ballons au cours de la rencontre.

Cherni avec brio

Lors de la 33e journée de SüperLig turque, Göztepe s'est imposé 2-1 face à Gaziantep grâce notamment à une excellente prestation du Tunisien Amine Cherni, titularisé durant l'intégralité de la rencontre. Très actif dans son couloir, il a livré une copie solide, faisant de lui le 2e homme du match. Le défenseur tunisien s'est illustré par sa justesse technique avec 89 % de passes réussies (16 sur 18), une précision parfaite dans son camp (8/8) et 100 % de réussite sur ses longs ballons. Offensivement, il a créé quatre occasions franches et provoqué un grand danger.

Défensivement, il a également répondu présent avec trois tacles, deux dégagements, trois ballons récupérés et une domination totale dans les duels aériens (2/2), confirmant encore une fois son excellente forme du moment. Cherni a été intraitable sur son couloir gauche. La 5e place est une satisfaction pour ce promu en 2024, à seulement 4 points d'une place européenne, toutefois hypothéquée.

Arous courtisé

En Turquie, Galatasaray veut signer Adam Arous, défenseur central tunisien de 21 ans de Kasimpasa. Villarreal, Rennes et Monaco suivent également de près le dossier du Tunisien. Ses prestations cette saison lui ont valu une convocation en sélection nationale. Il devrait participer à la Coupe du monde cet été. Il pourrait être cédé par son club pour une somme entre 5 et 6 millions d'euro.

Ben Ouannès battu

Mortadha Ben Ouannès n'a pu s'imposer face à un concurrent direct pour le maintien, Genclerbielogi. Battu 3-2, Kasimpasa jouera sa survie lors du dernier match. Ben Ouannès a été averti à la 40e. Ceci avant d'être remplacé à la 64e, alors que le score était de 2-2.

Hadj Mahmoud libre de droit

Le club suisse du FC Lugano vient d'annoncer qu'il ne renouvellera pas le contrat de Mohamed Haj Mahmoud, qui expire le 30 juin 2026. On attend de voir où Mohamed Haj Mahmoud jouera après la Coupe du monde.

Gharbi ignoré par Baum

Ismail Gharbi a été écarté de l'équipe d'Augsbourg, pour le 3e match consécutif. Le milieu de terrain traverse une période très difficile, il n'est même plus sur le banc des remplaçants. Son retour de prêt à Braga est une certitude.

Neffati buteur

Lors de la 6e journée de la seconde division suédoise, Norrköping a battu Sundsvall 3-1. Moataz Neffati était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre, réalisant une très bonne prestation et inscrivant le 2e but de son équipe. Son compère Elias Jamal était également titulaire et a disputé une partie satisfaisante.

Chouchane promu

Sami Chouchane et son club Dijon FC accèdent à la ligue 2 française, en étant sacrés champions du National. Vainqueur 2-1 du Puy-en-Velay, avec Chouchane ayant disputé l'ensemble du match, les Bourguignons comptent 5 points d'avance sur leur dauphin Sochaux.