Tunisie: Hand - Partenariat fédéral Franco-Tunisien - Des relations privilégiées à relancer

En handball, et depuis toujours, les relations tuniso-françaises ont été solides. Elles se sont certes distendues lorsque le handball tunisien s'est replié sur lui-même en raison de la baisse de rendement de son équipe nationale, mais les équipes tunisiennes ont toujours été invitées pour les tournois organisés en France.

Il fallait relancer ces relations, d'autant plus que l'école française est revenue en force au niveau des entraîneurs. Un accord et un plan d'action ont été convenus l'année passée pour travailler de concert en cette phase de reconstruction. L'équipe de France est en gestation avec des jeunes de qualité qui ont besoin de contacts et de travail pour revenir au premier plan.

L'équipe de Tunisie se trouve dans le même cas et a besoin d'un relais aussi solide que fiable. Une réunion de travail s'est tenue au siège de la Fédération Française de Handball à Paris. La délégation tunisienne comprenait Karim Hlali, président de la Fédération Tunisienne de Handball, et Thierry Ante, sélectionneur national. La Fédération Française était représentée par son président, Philippe Bana, également vice-président de la Fédération Internationale de Handball (IHF), Pascal Bourgeais, directeur technique national de la Fédération Française; Michaël Boutines, président de la Commission d'Arbitrage, et Alain Dessertaine, expert international en formation d'arbitres.

Nombre de sujets ont été abordés dans le cadre des accords établis entre les deux fédérations. Notamment la poursuite du programme d'échanges d'arbitres internationaux et les jeunes arbitres. La performance du duo d'arbitres internationaux tunisiens, Rachdi Zoghlami et Makram Ben Dahou, lors de leurs prestations pendant plusieurs matchs du championnat de France, a été saluée.

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Cela témoigne du développement de l'arbitrage tunisien et de sa capacité à exceller sur la scène internationale. Un programme de formation de trois ans pour les entraîneurs de jeunes, en partenariat entre les directions techniques tunisienne et française, a été lancé. La première phase comprendra la formation et le perfectionnement des instructeurs selon les méthodologies de formation modernes avec création d'un certificat de formation spécialisé pour les entraîneurs des jeunes.

Concernant les compétitions et les échanges sportifs, les équipes nationales de jeunes Tunisiennes continueront de participer aux tournois internationaux organisés chaque année par la Fédération Française de Handball, tels que le Tournoi Pierre Tiby. L'équipe de France junior participera, également, à la troisième édition du Tournoi Hédi Malek, qui se tiendra en mai 2027 en Tunisie.

Par ailleurs, l'équipe nationale tunisienne (nés en 2009-2010) participera au tournoi annuel organisé par la Fédération Française de Handball entre les centres de formation d'élite. L'équipe nationale tunisienne A est officiellement invitée pour participer au tournoi international qui se déroulera en France début janvier 2027, dans le cadre de sa préparation pour le Championnat du monde 2027 en Allemagne.

Il a également été convenu de poursuivre les échanges, visites et stages d'entraînement entre les équipes nationales féminines et les équipes de beach handball des deux pays, toutes catégories d'âge confondues. Il est à noter que le programme convenu est jusque-là conduit de manière sérieuse et les deux fédérations peuvent se targuer de veiller au maintien de cette harmonie.

Le niveau de représentation à cette réunion témoigne de l'importance que l'on donne à ces relations qui servent les intérêts des deux pays. La France tout aussi bien que la Tunisie ont, toutes les deux, amorcé tout un programme de redressement pour revenir au premier plan au niveau mondial.