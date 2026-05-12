Tunisie: Le pays vaincra le fléau de la tricherie

POURRIONS-nous espérer qu'un jour nos écoliers, lycéens et étudiants se libèreront ou guériront du cancer de la tricherie et des cours particuliers qui coûtent la prunelle des yeux à des parents qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts ?

A l'heure où les Tunisiens se préparent à voir leur progéniture récolter les fruits d'une année scolaire chargée de sacrifices, d'abnégation et d'espérances légitimes, fleurissent et essaiment les boutiques de la tricherie qui n'hésitent pas à publier, via les réseaux sociaux, leurs applications mafieuses, dont l'objectif est d'entacher les examens nationaux et de porter préjudice au diplôme national et aussi de faire en sorte qu'il perde à jamais sa crédibilité sur les plans national, régional et mondial. Sauf que ces fossoyeurs des espérances ont oublié qu'il existe en Tunisie un homme intègre qui veille au grain et qui a décidé, grâce à la confiance que lui a accordée le peuple, de batailler dur pour éradiquer le cancer et guérir la Tunisie de ses effets dévastateurs.

En effet, le Président Kaïs Saïed se mobilise personnellement, jour et nuit, et exhorte ses collaborateurs, du ministre de l'Éducation au gardien d'une petite école primaire à Sidi Salah ou à Zouaouine, à demeurer vigilants face aux dangers que représentent les vendeurs de rêves. Tout simplement parce que leurs basses manoeuvres sont à considérer comme une atteinte flagrante à la souveraineté nationale.

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Entraînant un passage par-devant la justice qui décide du prix qu'ils ont à payer pour leurs crimes avérés. Certes, le ministère de l'Éducation, le ministère public et les organisations de la société civile chargés de l'avenir de notre école, sans oublier les parents qui se préparent déjà à endiguer le mal, à l'éradiquer ou à en limiter au maximum les dégâts. Il reste que leur oeuvre ne peut réussir qu'à la condition d'un sursaut citoyen national et d'une adhésion sans bornes à la militance et à l'allégeance à la Tunisie, comme l'a défini le Président de la République.