Afrique: Zone Cémac - Les experts font le point sur la production statistique

Brazzaville accueille depuis le 11 mai les travaux préparatoires de la douzième session du Comité sous-régional de la statistique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et de la deuxième réunion du Comité de pilotage du projet d'Harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre (Hiswaca). Pendant trois jours, experts, statisticiens et partenaires techniques vont examiner les avancées enregistrées dans la modernisation des systèmes statistiques de la sous-région.

La rencontre des experts des six États membres de la Cémac constitue une étape importante avant les délibérations ministérielles qui devront valider plusieurs orientations stratégiques relatives à la gouvernance statistique communautaire. Les participants sont appelés à évaluer l'état d'avancement du programme Stat-Cémac et du projet Hiswaca, financé par la Banque mondiale, tout en examinant les mécanismes d'harmonisation de la production statistique dans l'espace communautaire.

Durant les travaux, les experts auront notamment à suivre la mise en œuvre des recommandations issues des précédentes sessions, à examiner les instruments de suivi du projet et à évaluer les conventions d'assistance signées avec Afristat, le Fonds des Nations unies pour la population et l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée (ISSEA). Les échanges portent également sur la mise en place de la base de données Stat-Cémac, avec un accent particulier sur la structuration des indicateurs communautaires, les mécanismes de consolidation et la mise à jour des données statistiques.

Lançant les travaux, le commissaire de la Cémac chargé des politiques économiques, monétaires et financières, Nicolas Beyeme Nguema, a rappelé l'importance stratégique de la donnée statistique dans la conduite des politiques publiques. « Nous vivons dans un monde gouverné par les données. Les décisions politiques, économiques et sociales les plus déterminantes reposent sur la qualité, la disponibilité et la fiabilité de l'information statistique », a-t-il déclaré.

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Selon lui, le programme statistique communautaire engagé par la Cémac vise à bâtir un système statistique performant, capable de produire des données harmonisées et actualisées pour accompagner l'intégration sous-régionale. Depuis la dernière session du comité de pilotage tenue en septembre 2025 à Djibloho, en Guinée équatoriale, plusieurs avancées ont été enregistrées dans la mise en œuvre du projet Hiswaca. Parmi les principales réalisations citées figurent l'harmonisation des indicateurs économiques et des nomenclatures statistiques entre les six États membres, le déploiement d'outils modernes de collecte et de traitement des données, ainsi que le renforcement des capacités des instituts nationaux de statistique grâce à des formations spécialisées.

Le commissaire a également souligné les progrès accomplis dans la production des premiers référentiels méthodologiques harmonisés et dans la consolidation des partenariats techniques et financiers. Les premiers mois de l'année 2026 ont permis, a-t-il dit, d'accélérer cette dynamique avec la réalisation de dix-huit activités stratégiques entre janvier et avril. Ces initiatives concernent notamment l'harmonisation des enquêtes ménages afin de disposer de données comparables sur les conditions de vie de la population de la sous-région, le lancement des études sur le commerce transfrontalier et la modernisation de l'ISSEA.