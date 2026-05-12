Tunisie: Aïd al-Adha - Les prix des moutons ont augmenté de 150 dinars en trois jours

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le président de l'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a alerté mardi 12 mai 2026 sur une nouvelle flambée des prix des moutons de l'Aïd, affirmant que les tarifs ont augmenté d'environ 150 dinars au cours des trois derniers jours.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, il a estimé que les prix pratiqués sur le marché sont "loin de la réalité", qualifiant les montants demandés de "fantaisistes".

Lotfi Riahi a également dénoncé l'influence grandissante des intermédiaires sur le marché, affirmant que certains réalisent des marges bénéficiaires variant entre 400 et 500 dinars par tête de bétail.

Selon lui, cette situation a entraîné un écart important entre le coût réel de production et les prix proposés aux consommateurs.

Le responsable a indiqué que les prix des moutons de l'Aïd oscillent actuellement entre 1.200 et 1.700 dinars pour des bêtes d'un poids moyen avoisinant les 35 kilogrammes vivants.

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