Tunisie: Nice - Un Tunisien blessé par balles dans une attaque ayant fait deux morts

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un ressortissant tunisien a été blessé par balles lors de la fusillade survenue lundi 11 mai 2026 dans la ville de Nice, dans le sud de la France, a indiqué mardi Chokri Dahesh, directeur de Radio Euro Maghreb à Marseille.

L'attaque, qui s'est produite dans le quartier des Moulins, a fait deux morts (un Marocain âgé de 57 ans et un ressortissant africain de 20 ans) ainsi que plusieurs blessés.

Intervenant sur Jawhara FM, Chokri Dahesh a précisé que le jeune Tunisien a été atteint par deux balles au niveau des jambes. Selon les informations recueillies auprès du père de la victime, son état de santé est stable et sa vie n'est pas en danger.

D'après les premiers éléments rapportés, le jeune homme se trouvait dans un café au moment des faits lorsqu'un individu circulant à bord d'une trottinette électrique a ouvert le feu sur plusieurs personnes présentes sur les lieux.

Le tireur aurait ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule qui l'attendait à proximité, selon la même source.

Les autorités françaises poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque et d'identifier le ou les auteurs.

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