Tunisie: Examens du primaire - Le 25 mai bientôt supprimé du calendrier ?

L'inspecteur général des écoles primaires, Riadh Madhi, a appelé à l'annulation de la journée du lundi 25 mai 2026 dans le calendrier des examens du primaire, estimant que cette mesure est devenue nécessaire.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, il a souligné que cette décision permettrait aux membres de la famille éducative de passer les vacances de l'Aïd al-Adha auprès de leurs proches.

Il a, dans ce contexte, invité le ministère de l'Éducation à publier un communiqué officialisant le démarrage des examens à partir du 20 mai courant.

Afin de compenser cette modification éventuelle du calendrier, Riadh Madhi a proposé soit de prolonger la période des examens d'une journée supplémentaire en juin 2026, soit d'organiser deux épreuves le même jour, une en séance matinale et une autre l'après-midi.