Tunisie: Des billets d'avion et de bateau à tarifs réduits pour le retour des Tunisiens à l'étranger

L'Office des Tunisiens à l'Étranger a annoncé la mise en place de billets de voyage subventionnés au profit des familles à revenus limités composées de quatre personnes ou plus souhaitant regagner la Tunisie depuis la France durant cet été. Cette mesure concerne les traversées de la Compagnie Tunisienne de Navigation ainsi que les vols de la compagnie nationale Tunisair.

L'ambassade de Tunisie à Paris a précisé dans un communiqué que cette initiative concrétise les décisions du Conseil ministériel restreint tenu le 25 avril 2026. Les citoyens concernés sont invités à contacter le service social de la mission diplomatique à Paris pour soumettre leurs demandes.

Conditions et tarifs pour le transport maritime

Les réservations pour les navires Carthage et Tanit sont ouvertes entre le 11 mai et le 15 juin 2026. Le montant de la subvention a été fixé à 80 euros (environ 270 dinars tunisiens) par membre d'une famille et à 100 euros (338 dinars tunisiens) pour une personne seule répondant aux critères d'éligibilité.

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Dispositions relatives au transport aérien

En ce qui concerne les vols de Tunisair, les réservations doivent être effectuées entre le 11 et le 20 mai 2026 pour des voyages programmés entre le 17 juin et le 20 août 2026. L'aide financière s'élève à 100 euros (338 dinars tunisiens) par membre d'une famille et grimpe à 150 euros (507 dinars tunisiens) pour un voyageur individuel.

Pour bénéficier de cette réduction directe, les candidats doivent présenter un dossier complet comprenant l'identité des voyageurs, les dates de voyage souhaitées et leurs coordonnées. L'accord final reste tributaire de la validation des conditions de soutien et de la disponibilité des places sur les dates proposées.