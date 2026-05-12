Tunisie: Tunisair Technics - Amendes et lourdes peines de prison pour d'anciens responsables

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Cour d'appel de Tunis a tranché La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a confirmé les lourdes sentences prononcées en première instance à l'encontre de deux anciens hauts responsables de Tunisair Technics. L'ex-directeur général de la filiale technique voit sa peine de douze ans de prison ferme maintenue, tandis que l'ancien responsable de la maintenance est condamné à dix ans de réclusion. Outre ces privations de liberté, les deux prévenus devront s'acquitter d'amendes colossales en réparation des préjudices subis.

Un système de détournement au profit de l'étranger

L'affaire, qui a éclaté en 2019, lève le voile sur un vaste système de détournement de moteurs et de pièces de rechange appartenant à la flotte nationale. Selon les éléments de l'enquête, ces composants essentiels, normalement destinés à la réparation et à l'entretien des appareils de Tunisair, ont été illégalement détournés au profit de compagnies étrangères.

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Ce trafic interne a provoqué des répercussions majeures pour le transporteur national. Au-delà des pertes sèches évaluées à plusieurs millions de dinars, ces actes de malversation ont lourdement impacté l'exploitation de la compagnie, entraînant de nombreuses perturbations et l'annulation répétée de vols commerciaux faute d'avions disponibles.

Des sanctions financières à la hauteur du préjudice

Le verdict initial, désormais confirmé, assortit ces peines de prison de sanctions pécuniaires drastiques. L'ancien directeur général est condamné à une amende de 19 millions de dinars, tandis que son collaborateur devra verser la somme de 11 millions de dinars.

L'instruction, lancée par le Pôle Judiciaire Financier à la fin de l'année 2019, avait nécessité le déploiement d'expertises techniques pointues. Ces audits ont permis de quantifier avec précision l'ampleur du pillage orchestré au sein des ateliers de maintenance et de mettre en cause plusieurs cadres et techniciens impliqués dans cette affaire qui a durablement marqué l'opinion publique tunisienne.

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