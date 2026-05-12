Afrique: À Nairobi, la Tunisie et la Libye réaffirment leur coordination face aux défis régionaux

En marge des travaux du Sommet Afrique-France organisé sous le thème « L'Afrique en avant », la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zanzeri, s'est entretenue mardi avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi, à sa résidence dans la capitale kényane Nairobi, en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Kenya, Anouar Ben Youssef.

Au début de la rencontre, Sarra Zaafrani Zanzeri a transmis au responsable libyen les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, tout en saluant la solidité des relations historiques et de coopération entre les deux pays frères.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, les discussions ont porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun ainsi que sur les évolutions de la situation régionale, dans un contexte marqué par des mutations géopolitiques rapides et leurs répercussions à l'échelle internationale.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer davantage la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, d'intensifier les rencontres entre hauts responsables des deux pays et de poursuivre la coordination et la concertation afin de faire face aux défis que connaît la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cheffe du gouvernement a également affirmé que la Tunisie suit avec attention les développements en Libye, rappelant que la sécurité de la Tunisie est étroitement liée à celle de la Libye. Elle a, à ce titre, réitéré la position du président Kaïs Saïed en faveur d'une solution libyo-libyenne fondée sur le dialogue et le consensus entre les différentes parties libyennes.

De son côté, Mohamed al-Menfi a insisté sur l'importance de promouvoir l'intégration économique entre la Tunisie et la Libye et de lever conjointement les obstacles entravant cette dynamique, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'une coordination continue au service des intérêts des deux peuples frères.