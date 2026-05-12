Tunisie: Fermeture exceptionnelle du parc Ennahli pour une opération de chasse au sanglier

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Agence nationale de protection de l'environnement (ANPE) a annoncé la fermeture exceptionnelle du parc urbain Ennahli, le mercredi 13 mai 2026, de 6 h 00 à 17 h 00, afin de mener une campagne de chasse au sanglier à l'intérieur du parc et dans son périmètre avoisinant.

Dans un communiqué publié à cet effet, l'Agence a précisé que cette mesure intervient dans le cadre de la préservation de la sécurité publique, appelant les visiteurs à respecter l'interdiction d'accès au parc durant toute la période concernée.

L'ANPE a également indiqué que le parc reprendra ses activités normales et rouvrira ses portes au public à partir du jeudi 14 mai 2026.

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