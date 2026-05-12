Tunisie: A partir d'aujourd'hui, coup d'envoi du « souk el l'agriculteur tunisien »

L'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) organise la manifestation « Souk de l'agriculteur tunisien » à son siège central à la Cité El Khadra - Tunis, et ce, les mardi, mercredi et jeudi 12, 13 et 14 mai 2026.

Cet événement verra la participation de nombreux agriculteurs et agricultrices venus des différentes régions de la République. Il proposera une large gamme de produits agricoles -- fruits, légumes, produits agroalimentaires et produits de la mer -- vendus directement du producteur au consommateur, en quantités importantes et à des prix étudiés et abordables.

Cette manifestation constitue une opportunité pour soutenir la production nationale, renforcer le lien entre l'agriculteur et le consommateur, et valoriser les efforts de l'agriculteur tunisien.