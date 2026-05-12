Afrique du Nord: Après le CS Constantine, Lassaâd Dridi prend les rênes du club libanais Nejmeh SC

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le club libanais du Nejmeh SC a officiellement annoncé la nomination du technicien tunisien Lassâad Dridi au poste d'entraîneur principal. Le club occupe actuellement la troisième place du championnat du Liban à l'issue de la première phase, juste avant le lancement décisif des play-offs pour le titre.

Cette nomination intervient peu de temps après le départ de Lassâad Dridi du CS Constantine. L'entraîneur avait en effet quitté ses fonctions au sein du club algérien au début du mois de mai après avoir conclu un accord à l'amiable avec la direction. Cette séparation faisait suite à l'élimination de l'équipe en demi-finale de la Coupe d'Algérie.

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