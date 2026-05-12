Tunisie: Ligue 1 - Le Clasico CSS-ESS reporté à cette date

La Ligue nationale de football professionnel a approuvé la demande du Club Sportif Sfaxien visant à reporter le Clasico face à Étoile Sportive du Sahel au jeudi 14 mai 2026, dans le cadre de la dernière journée de la Ligue professionnelle 1.
La phase finale du championnat se déroulera selon le programme suivant :
Mardi 12 mai 2026
Jeunesse Sportive d'El Omrane - Avenir Sportif de La Marsa
Mercredi 13 mai 2026
Club Athlétique Bizertin - Espérance Sportive de Zarzis
Avenir Sportif de Gabès - Stade Tunisien
Jeudi 14 mai 2026
Club Africain - Olympique de Béja
Union Sportive Monastirienne - Avenir Sportif de Soliman
Étoile Sportive de Métlaoui - Jeunesse Sportive Kairouanaise
Club Sportif Sfaxien - Étoile Sportive du Sahel
Union Sportive de Ben Guerdane - Espérance Sportive de Tunis
Toutes les rencontres débuteront à 16 h 00.