Tunisie: Ligue 1 - Le Clasico CSS-ESS reporté à cette date

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Ligue nationale de football professionnel a approuvé la demande du Club Sportif Sfaxien visant à reporter le Clasico face à Étoile Sportive du Sahel au jeudi 14 mai 2026, dans le cadre de la dernière journée de la Ligue professionnelle 1.

La phase finale du championnat se déroulera selon le programme suivant :

Mardi 12 mai 2026

Jeunesse Sportive d'El Omrane - Avenir Sportif de La Marsa

Mercredi 13 mai 2026

Club Athlétique Bizertin - Espérance Sportive de Zarzis

Avenir Sportif de Gabès - Stade Tunisien

Jeudi 14 mai 2026

Club Africain - Olympique de Béja

Union Sportive Monastirienne - Avenir Sportif de Soliman

Étoile Sportive de Métlaoui - Jeunesse Sportive Kairouanaise

Club Sportif Sfaxien - Étoile Sportive du Sahel

Union Sportive de Ben Guerdane - Espérance Sportive de Tunis

Toutes les rencontres débuteront à 16 h 00.

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