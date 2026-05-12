Tunisie: ISIE/élections de 2027 - Un budget sous le signe de l'austérité et de l'efficacité

Le Président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, Farouk Bouasker, a présidé ce lundi 11 mai 2026 une séance de travail avec la direction exécutive et les différents services de l'institution. Lors de cette réunion, il a insisté sur l'impératif de cohérence entre les programmes du projet de budget 2027 et les orientations générales de l'État. Le président a notamment mis l'accent sur le recours aux ressources propres de l'instance ainsi que sur la rationalisation des dépenses publiques.

Priorité à l'austérité et à l'efficacité logistique

Selon un communiqué officiel de l'instance, Farouk Bouasker a appelé les directions concernées à privilégier les projets à forte valeur ajoutée et à garantir la préservation des biens publics. Il a exhorté ses équipes à intégrer l'ensemble des recommandations issues de cette session de travail afin d'ajuster les crédits demandés aux besoins strictement nécessaires. Cette démarche de rigueur budgétaire vise à optimiser le fonctionnement interne de l'ISIE tout en assurant la pleine réussite des processus électoraux à venir.

Un calendrier électoral chargé pour l'année 2027

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Le président de l'instance a rappelé que l'année 2027 sera marquée par des échéances électorales majeures avec l'organisation des élections législatives et des élections municipales. La finalisation rapide du projet de budget est donc cruciale pour permettre sa validation par le conseil de l'instance et sa transmission aux autorités compétentes dans les délais légaux. Cette anticipation logistique doit garantir la tenue de ces rendez-vous démocratiques dans des conditions optimales d'efficacité et de transparence.