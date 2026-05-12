Tunisie: Santé - Une mobilisation publique et privée pour restaurer la vue à 1000 patients

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé, lundi, une séance de travail consacrée aux derniers préparatifs de la deuxième Journée nationale de la santé oculaire, prévue le 23 mai 2026, en partenariat avec l'association One Day One Dream.

Cette initiative nationale vise à prendre en charge près de 1000 patients atteints de cataracte, en priorité les bénéficiaires de cartes de soins à tarif réduit, à travers des opérations chirurgicales gratuites organisées simultanément dans plusieurs régions du pays, selon un communiqué du ministère de la Santé.

L'opération mobilisera 28 établissements publics de santé et 20 cliniques privées. Les lentilles et médicaments seront fournis gratuitement, avec un suivi médical post-opératoire ainsi qu'une prise en charge du transport et de l'hébergement, si nécessaire.

Le ministre de la Santé a souligné que cette initiative constitue « une démarche concrète pour restaurer la vue et améliorer la qualité de vie », affirmant qu'elle traduit le droit de chaque citoyen à des soins sûrs, accessibles et de qualité.

Les modalités d'orientation et de coordination seront annoncées ultérieurement par les structures régionales de santé concernées.