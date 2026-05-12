Sénégal: Lancement du premier essai national - Le Sénégal expérimente un nouveau visage du CFEE

Dans un contexte marqué par la suppression de l'Entrée en Sixième, le ministère de l'Éducation nationale a lancé hier, lundi 11 mai, le premier essai national du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) sous un nouveau format digitalisé. C'est dans le cadre d'une réforme inscrite dans la dynamique de refondation du système éducatif.

Ce premier essai national du CFEE s'inscrit dans une dynamique de modernisation profonde du système d'organisation des examens scolaires. De l'administration des épreuves jusqu'à la délibération, tout est désormais centralisé au niveau des centres d'examen grâce à la plateforme numérique Anadol.

En tournée de supervision au Collège de la Cathédrale puis à l'École El Hadj Ibrahima Diop Youssouf, le directeur des Examens et Concours a voulu s'assurer des conditions de déroulement de cette première expérience nationale. « Nous venons de terminer la supervision de cet essai national du CFE. C'était juste pour voir les conditions d'organisation du CFEE sous ce nouveau format », a expliqué Baba Diassé.

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Selon lui, l'initiative s'inscrit dans une dynamique de refondation du système éducatif et de modernisation de la gestion des examens. L'Académie de Dakar, pionnière dans cette expérimentation, avait déjà testé ce dispositif l'année dernière dans trois inspections de l'éducation et de la formation (IEF) avec des résultats jugés concluants. Fort de cette expérience, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'étendre le modèle à l'échelle nationale pour cette session. « Ce qui nous a permis de le faire, c'est la digitalisation de tout le processus », a souligné le directeur des Examens et Concours.

Grâce à la plateforme Anadol, l'ensemble de la chaîne des examens est désormais dématérialisé, depuis l'enrôlement des candidats jusqu'à la délivrance des diplômes. « C'est un outil très puissant qui permet de gagner du temps, de fiabiliser les données, mais également qui permet d'aller vers une sécurisation, surtout la sécurisation du processus de gestion des examens », a dit Baba Diassé. La plateforme Anadole permet de rendre les résultats disponibles dans un délai de dix jours. Cette année, les candidats au CFEE au niveau national sont au nombre de 305 974 candidats au niveau national.