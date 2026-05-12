Sénégal: Social - La carte de la proximité

Réunis à Saly les 11 et 12 mai 2026, les acteurs de la protection sociale se penchent sur le processus de territorialisation des politiques sociales au Sénégal. Cet atelier national consacré à l'élaboration et à l'harmonisation des projets d'arrêtés portant création, organisation et fonctionnement des pôles régionaux de protection sociale ainsi qu'à la validation de leurs feuilles de route, marque une avancée dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale.

Dans son discours d'ouverture, Matar Sène, le délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision Sénégal 2050, la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et la Stratégie nationale de protection sociale 2016-2035. Selon lui, l'objectif est de bâtir une protection sociale plus inclusive, mieux coordonnée et davantage ancrée dans les réalités territoriales.

L'autorité a également mis en avant le travail déjà accompli sur le terrain. Entre décembre 2024 et octobre 2025, la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale a organisé des ateliers régionaux dans les 14 régions du pays afin de renforcer les capacités des acteurs locaux de la protection sociale. Ces rencontres ont mobilisé environ 680 participants issus de l'administration territoriale, des collectivités locales, des services techniques, du secteur privé, des ONG et de la société civile.

Plus de 168 journalistes ont assuré la couverture médiatique de ces ateliers régionaux afin de mieux sensibiliser les populations sur les dispositifs sociaux existants. Les équipes de la délégation ont parcouru plus de 6 400 kilomètres à travers le pays pour rencontrer les acteurs locaux et recueillir leurs préoccupations. L'État du Sénégal a mobilisé un budget de plus de 65 millions de francs CFA pour soutenir cette dynamique de coordination territoriale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les responsables de la protection sociale, ces ateliers régionaux ont permis d'identifier plusieurs défis majeurs. Parmi eux figurent la nécessité de renforcer la coordination entre les programmes nationaux et les services déconcentrés, les difficultés liées au ciblage des bénéficiaires, les risques de doublons ou d'exclusion involontaire, mais aussi l'urgence de digitaliser les systèmes d'information et d'améliorer l'interopérabilité des bases de données sociales.

Les participants ont également insisté sur l'importance d'une meilleure communication autour des dispositifs de protection sociale afin de permettre aux populations de mieux connaître leurs droits et les mécanismes d'accompagnement disponibles.

Les pôles régionaux de protection sociale devraient ainsi devenir de véritables cadres de concertation, de planification, de suivi et d'évaluation des politiques sociales au niveau territorial. Pour les autorités, la territorialisation de la protection sociale constitue un levier essentiel pour rapprocher les services des populations et améliorer l'efficacité des interventions publiques.

« La protection sociale n'est pas une simple assistance, c'est un droit », a notamment souligné le délégué général, invitant les participants à faire de cet atelier « un moment de décisions constructives » pour bâtir une gouvernance sociale plus performante.

Prenant la parole à son tour, un représentant des autorités administratives a salué la présence des gouverneurs, des services déconcentrés, des organisations communautaires de base, des ONG, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants de la presse. Il a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour assurer le succès de cette réforme.

À travers cet atelier de Saly, le Sénégal entend ainsi renforcer la gouvernance territoriale de la protection sociale et jeter les bases d'une coordination plus efficace des politiques sociales au bénéfice des populations les plus vulnérables.