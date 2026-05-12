Angola: Le Pacte mondial des Nations Unies au pays compte désormais 65 entreprises membres

Luanda — Soixante-cinq entreprises angolaises de toutes tailles et de tous secteurs ont officialisé leur adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, dans le but de mettre en oeuvre des pratiques de développement durable et de responsabilité sociale.

Cette information a été communiquée à la presse ce lundi à Luanda par la directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies en Angola, Eliana dos Santos, en marge du lancement officiel du réseau dans le pays.

Elle a précisé que le réseau regroupe 65 entreprises engagées dans le Pacte mondial des Nations Unies, allant des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises (PME).

Eliana dos Santos a expliqué que si le lancement officiel a lieu aujourd'hui (11 mai), le travail de terrain a débuté il y a quatre ans, en se concentrant initialement sur le secteur financier angolais, en raison de sa plus grande propension et de son expérience sur les marchés internationaux.

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Dans un souci d'engagement et de transparence, Eliana dos Santos a précisé que l'adhésion au Pacte requiert un engagement au plus haut niveau des organisations, à savoir des conseils d'administration ou de la direction générale.

La responsable a souligné que les entreprises participantes devraient se conformer aux dix principes fondamentaux du Pacte mondial, qui couvrent des domaines tels que les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

« Ce pacte aide les entreprises à adopter des pratiques commerciales plus responsables grâce à une feuille de route. Les institutions sont encouragées à rendre compte annuellement de leurs progrès via une plateforme spécifique (COP), démontrant ainsi leur démarche de développement durable en toute transparence », a-t-elle souligné.

Le développement durable comme modèle d'entreprise

Pour la directrice exécutive, l'objectif principal est d'amener les entreprises à opérer avec une plus grande responsabilité sociale et environnementale, en examinant attentivement leur chaîne d'approvisionnement et en s'alignant sur les normes internationales.

« L'ambition est que les entreprises contribuent à un monde meilleur, mènent leurs activités de manière responsable et que la responsabilité sociale ait un impact concret », a conclu la directrice.

Le Pacte mondial est la plus importante initiative mondiale en matière de développement durable des entreprises. Il promeut l'alignement des stratégies commerciales sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.