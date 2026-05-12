Angola: Le pays et l'Algérie renforcent leur partenariat avec la signature de 11 accords

Alger — L'Angola et l'Algérie ont donné un nouvel élan à leurs relations bilatérales ce lundi avec la signature de 11 instruments juridiques dans les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources en eau, et bien d'autres.

Des accords ont également été signés dans les secteurs pharmaceutique, vétérinaire, de la formation professionnelle, des services postaux et des télécommunications.

Ces accords ont été signés à Alger, en présence du Président de la République d'Angola, João Lourenço, et de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, témoignant de l'engagement politique des deux États à approfondir leur coopération économique, technique et institutionnelle.

Parmi les instruments signés figurent également des mémorandums d'entente entre les instituts diplomatiques des deux pays et entre l'Agence algérienne de promotion des investissements et l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), en vue de renforcer les partenariats commerciaux et de stimuler l'investissement privé.

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Ces 11 accords font partie d'un ensemble de 24 instruments actuellement en cours de négociation entre les parties, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs jugés stratégiques pour le développement économique et social des deux nations.

Les relations entre l'Angola et l'Algérie remontent à la période de la Lutte de libération nationale, phase durant laquelle l'État algérien a apporté un soutien politique, diplomatique et militaire aux mouvements nationalistes angolais.

Suite à la proclamation de l'indépendance nationale en novembre 1975, l'Angola et l'Algérie ont établi des relations diplomatiques en 1976 et consolidé leur coopération par la signature de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique, paraphé à Luanda le 15 avril 1983.

Depuis lors, l'Angola et l'Algérie ont renforcé leurs partenariats dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des ressources minérales, de l'agriculture, de l'éducation, des transports, de la défense et de la formation technique et professionnelle.

Ces dernières années, les deux États ont intensifié leurs consultations politiques et leurs contacts bilatéraux, notamment avec la signature, en avril 2025, d'un mémorandum d'entente portant sur la création d'un mécanisme de consultation politique permanent.