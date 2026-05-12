Angola: Huambo produit 100 000 oeufs par jour

Huambo — La province de Huambo produit en moyenne 100 000 oeufs par jour, ce qui représente 30 % de la consommation locale, a annoncé ce lundi, la présidente du noyau provincial de l'Association nationale des aviculteurs (ANAVI), Agripina Mateus.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, la responsable a déclaré que l'activité était en pleine croissance, et depuis 2024, une part du marché est occupée par des producteurs locaux, même si une grande partie des oeufs consommés provienne encore d'autres provinces.

Elle a indiqué que la consommation avait augmenté de façon exponentielle ces derniers temps, ainsi, les 100 000 oeufs par jour sont insuffisants pour répondre à la demande.

La responsable a expliqué que dans le contexte de l'économie de marché, les consommateurs sont libres d'acheter les oeufs où ils veulent, c'est ainsi qu'on travaille pour augmenter la production pour la consommation locale et pour approvisionner d'autres régions du pays.

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Selon Agripina Mateus, la province de Huambo a déjà commencé à produire de la viande de poulet, une initiative très appréciée par des producteurs locaux, grâce à la mise en service du noyau d'ANAVI en 2025.

Elle a précisé que 20 producteurs avaient participé à la première expérience du projet entre août et octobre 2025, ayant bénéficié d'un lot de 3 150 poussins et d'un soutien technique. Ils produisent en moyenne 6,3 tonnes de poulets de chair, soit 99% de réussite.

Après la première expérience, a-t-elle ajouté, le processus de production de poulets dans la province se déroule de façon autonome, ce qui représente une valeur ajoutée pour ce segment de marché.

ANAVI est basée dans la province de Huambo et contrôle plus de 30 producteurs de poulets de chair, d'oeufs de poules pondeuses et d'autres volailles.