Angola: João Lourenço pour l'exploration de toutes les opportunités de coopération entre le pays et l'Algérie

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a exprimé ce lundi à Alger l'intérêt de l'Angola pour l'exploration de toutes les opportunités de coopération existantes entre son pays et l'Algérie, en vue du développement socio-économique des deux nations.

Le Chef de l'État angolais s'est exprimé après la signature de onze instruments juridiques entre l'Angola et l'Algérie, dans le cadre de sa visite d'État de trois jours au Maghreb.

S'exprimant au Palais présidentiel algérien, aux côtés de son homologue Abdelmadjid Tebboune, João Lourenço a déclaré que cette visite visait à consolider les liens d'amitié et de coopération existants entre les deux peuples.

« Nous souhaitons explorer toutes les opportunités que nos deux pays offrent, sans en exclure aucune », a-t-il affirmé.

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Le Chef d'État a estimé que l'Angola et l'Algérie ont la capacité de contribuer significativement au développement économique de leurs pays respectifs et du continent africain, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'industrialisation.

Selon João Lourenço, les deux pays partagent une histoire commune de lutte contre la colonisation et le sous-développement hérités de la période coloniale.

João Lourenço a souligné que les onze instruments juridiques signés permettront d'entamer une nouvelle phase des relations entre Luanda et Alger.

Lors de son discours, le Chef de l'État angolais a remercié l'Algérie pour le soutien apporté à l'Angola depuis les premières années de l'indépendance nationale.

L'homme d'État a également rappelé que plusieurs ingénieurs et professionnels angolais du secteur de l'énergie avaient été formés en Algérie, et que certains d'entre eux travaillent toujours au sein de la direction de Sonangol.

Malgré les progrès accomplis, João Lourenço a reconnu que le niveau actuel de coopération entre les deux pays « reste inférieur aux attentes », raison pour laquelle il a plaidé pour la tenue, « dès que possible », de la cinquième réunion de la Commission mixte bilatérale.

À cette occasion, il a indiqué avoir invité le Président Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite d'État en Angola, à une date qui sera fixée en fonction de l'agenda du dirigeant algérien.

Avant la signature des accords, João Lourenço s'est entretenu en privé avec Abdelmadjid Tebboune, tandis que les délégations des deux pays travaillaient sur différents aspects de la coopération bilatérale.

Dans le cadre de sa visite, le Président angolais se rendra au Parlement algérien mardi pour une séance solennelle.