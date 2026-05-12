Angola: Le réseau local du Pacte mondial des Nations Unies dynamise le secteur privé angolais

Luanda — Le Pacte mondial des Nations Unies a officiellement lancé ce lundi à Luanda son réseau local en Angola (Global Compact Country Network Angola), une initiative visant à mobiliser le secteur privé national pour adopter des pratiques commerciales durables axées sur le développement du capital humain.

La secrétaire générale adjointe du Pacte mondial des Nations Unies, Sanda Ojiambo, a déclaré lors du lancement officiel du réseau en Angola que l'organisation servira de plateforme stratégique aux entreprises angolaises pour aligner leurs activités sur les Principes universels des Nations Unies, qui couvrent des domaines tels que les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

À cette occasion, elle a souligné que l'économie angolaise figure parmi les dix plus importantes d'Afrique et qu'elle possède un potentiel considérable pour impulser un développement durable dans la région.

Selon Sanda Ojiambo, l'adhésion de l'Angola à cette plateforme mondiale, qui compte déjà plus de 23 000 entreprises dans 160 pays, intervient dans un contexte économique mondial difficile, notamment en termes de résilience et de compétitivité économiques.

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Pour elle, le développement durable « n'est pas une simple tendance, mais une nécessité pour la compétitivité à long terme ».

« Le secteur privé angolais est essentiel à la création d'emplois, à l'innovation et à l'investissement. Grâce à ce réseau, nous proposerons des outils pratiques permettant aux entreprises de traduire leurs ambitions en matière de développement durable en actions concrètes et en une croissance résiliente », a-t-elle déclaré.

À cet égard, elle a ajouté que le Réseau local du Pacte mondial des Nations Unies en Angola devrait faciliter l'accès à divers programmes mondiaux et régionaux, notamment l'Académie en ligne, qui propose des formations aux pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), et les Accélérateurs, axés sur l'égalité des genres et l'action climatique.

Elle a ajouté que les priorités incluent l'initiative « Forward Faster », qui vise à accélérer la réalisation des objectifs relatifs au salaire minimum vital, et la Coalition des directeurs financiers, qui a pour objectif d'aligner les stratégies financières sur les Objectifs de développement durable (ODD).

Soutien aux PME

Sanda Ojiambo, qui est également directrice exécutive du Pacte mondial, a souligné le rôle du programme SPARK, destiné aux petites et moyennes entreprises (PME).

Elle a expliqué que l'objectif est d'aider les fournisseurs locaux à réduire leurs émissions et à respecter les normes relatives aux droits humains, afin d'en faire des partenaires privilégiés dans les chaînes de valeur mondiales.

Le lancement du réseau à Luanda a bénéficié du soutien du Gouvernement angolais, de la Coordination résidente des Nations Unies en Angola et des dirigeants de six entreprises pionnières déjà membres du réseau angolais, représentant des secteurs tels que la banque et la finance.

Le Pacte mondial est la plus importante initiative mondiale en matière de développement durable des entreprises. Lancé il y a plus de 25 ans par le Secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan, il vise à humaniser le marché mondial.