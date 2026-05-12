Afrique: Deux Angolaises désignées pour le Prix du Meilleur Athlète de la Région 5

Luanda — La sprinteuse paralympique Juliana Moko, malvoyante (catégorie T11), et la judoka Rosiana Alberto, cadette (catégorie -44 kg), représentent l'Angola au prix de l'Athlète Africain de l'Année 2025-2026 de la Région 5, dont les lauréats seront annoncés le 23 mai à Luanda.

Selon Stanley Mutoya, directeur exécutif de la Région 5, qui s'est exprimé lundi lors d'une conférence de presse en visioconférence annonçant les candidats, Juliana Moko concourt dans la catégorie du meilleur athlète paralympique, aux côtés de la Sud-Africaine Simone Kruger et de la Botswanaise Gloria Majaga.

La représentante nationale s'est distinguée aux Jeux de la Région 5 de 2018, organisés à Gaborone (Botswana), en remportant une médaille d'argent (100 m) et une médaille de bronze (400 m).

Juliana Moko est vice-championne du 400 m aux Championnats du monde 2025 à New Delhi, en Inde, et a récemment remporté trois médailles d'argent sur 100 m, 200 m et 400 m lors du Meeting international de Rabat, au Maroc.

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La judoka Rosiana Alberto a remporté plusieurs victoires aux Jeux de la Région 5 en 2025 en Namibie, et a été deux fois championne d'Afrique cadette, décrochant l'or aux Championnats d'Afrique 2024 au Kenya et 2025 en Angola.

Ce gala, qui comprend 12 catégories, vise à récompenser l'excellence, la persévérance et l'engagement des athlètes de la région, ainsi que le meilleur entraîneur et le meilleur manager de la SADC.

L'Angola était également présent au gala de la SADC 2019 avec Celestino Elias, élu MVP des Championnats du monde 2018 au Mexique, où l'Angola a remporté le titre de champion du monde.