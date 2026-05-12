Angola: Le pays signale une augmentation de 23,35 % du PIB en 2025

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/CS/DF/LUZ

Luanda — Le produit intérieur brut (PIB) préliminaire, aux prix courants, s'est fixé 128 302,02 milliards de kwanzas en 2025, soit une hausse annuelle de 23,35 %, selon l'Institut National de la Statistique (INE, sigle en portugais).

L'information figure dans la Feuille d'information rapide des comptes nationaux annuels préliminaires de 2025, transmise ce lundi à l'ANGOP.

Le document indique que, durant cette période, le PIB par habitant s'est établi à 3,42 millions de kwanzas, au-dessus des 2,84 millions de kwanzas de l'année précédente.

La source précise que le secteur pétrolier a enregistré une contraction de 5,23 %, tandis que le secteur non pétrolier a connu une croissance de 5,11 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le document, au cours de cette période, on a enregistré une croissance du PIB réel de 3,13 %, ce qui représente un ralentissement annuel de 1,82 %.

Pour l'INE, les activités qui ont enregistré la plus forte variation réelle du PIB en 2025, il y a les secteurs de l'information et de la communication (50,52 %), de l'industrie manufacturière (10,50 %), de l'extraction de diamants et autres minéraux (8,38 %) et de l'intermédiation financière et d'assurance (7,56 %).

Parmi les principaux secteurs qui ont contribué à la croissance du PIB en 2025, le document indique l'agriculture et la sylviculture (0,71 %), l'industrie manufacturière (0,69 %), l'administration publique (0,47 %) et le commerce et la réparation de véhicules (0,44 %).

Concernant la composition du PIB en 2025, l'INE précise que les secteurs d'activité avec le plus grand poids dans la structure productive étaient l'agriculture et la sylviculture (23,06 %), le commerce et la réparation de véhicules (19,27 %) et l'extraction et le raffinage du pétrole brut et du gaz naturel (13,95 %).

Par ailleurs, se trouvent sur la liste des secteurs avec le plus faible poids dans le PIB : l'information et la communication (0,55 %), la production et la distribution d'électricité, d'eau et d'assainissement (1,35 %) et le logement et la restauration (1,48 %).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.