Angola: Le pays signale une augmentation de 23,35 % du PIB en 2025

Luanda — Le produit intérieur brut (PIB) préliminaire, aux prix courants, s'est fixé 128 302,02 milliards de kwanzas en 2025, soit une hausse annuelle de 23,35 %, selon l'Institut National de la Statistique (INE, sigle en portugais).

L'information figure dans la Feuille d'information rapide des comptes nationaux annuels préliminaires de 2025, transmise ce lundi à l'ANGOP.

Le document indique que, durant cette période, le PIB par habitant s'est établi à 3,42 millions de kwanzas, au-dessus des 2,84 millions de kwanzas de l'année précédente.

La source précise que le secteur pétrolier a enregistré une contraction de 5,23 %, tandis que le secteur non pétrolier a connu une croissance de 5,11 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le document, au cours de cette période, on a enregistré une croissance du PIB réel de 3,13 %, ce qui représente un ralentissement annuel de 1,82 %.

Pour l'INE, les activités qui ont enregistré la plus forte variation réelle du PIB en 2025, il y a les secteurs de l'information et de la communication (50,52 %), de l'industrie manufacturière (10,50 %), de l'extraction de diamants et autres minéraux (8,38 %) et de l'intermédiation financière et d'assurance (7,56 %).

Parmi les principaux secteurs qui ont contribué à la croissance du PIB en 2025, le document indique l'agriculture et la sylviculture (0,71 %), l'industrie manufacturière (0,69 %), l'administration publique (0,47 %) et le commerce et la réparation de véhicules (0,44 %).

Concernant la composition du PIB en 2025, l'INE précise que les secteurs d'activité avec le plus grand poids dans la structure productive étaient l'agriculture et la sylviculture (23,06 %), le commerce et la réparation de véhicules (19,27 %) et l'extraction et le raffinage du pétrole brut et du gaz naturel (13,95 %).

Par ailleurs, se trouvent sur la liste des secteurs avec le plus faible poids dans le PIB : l'information et la communication (0,55 %), la production et la distribution d'électricité, d'eau et d'assainissement (1,35 %) et le logement et la restauration (1,48 %).