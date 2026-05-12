Angola: Football - João Pedro Sousa est le nouvel entraîneur du Petro de Luanda

Luanda — Le Portugais-Angolais João Pedro Sousa succède à Flávio Amado à la tête de l'équipe de football de Petro de Luanda, a annoncé le club ce lundi sur son site officiel.

Âgé de 54 ans, l'entraîneur prendra les rênes des champions nationaux lors de la saison 2026-2027. Le rôle que jouera Flávio Amado reste pour l'instant inconnu.

Né en Angola et fort d'une solide expérience professionnelle en Europe, notamment au Portugal, en Grèce, en Angleterre, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, João Pedro Sousa effectuera sa première expérience sur le continent africain.

Le Petro de Luanda, vainqueur de la Girabola (championnat national de football d'Angola) en début de 26e journée, quatre journées avant la fin, disputera également les demi-finales de la Coupe d'Angola face à Wiliete.

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Ces dernières saisons, l'équipe de Petro de Luanda a été dirigée par les entraîneurs portugais Alexandre Santos et Ricardo Shéu, ce dernier ayant été remplacé par Flávio Amado.

La saison précédente, Flávio Amado, alors entraîneur adjoint, avait repris les rênes de l'équipe suite au départ de l'Espagnol Franc Artiga, qui a rejoint le FC Rubin Kazan en Russie.

L'équipe de Petro de Luanda a également été dirigée par les entraîneurs portugais Bernardino Pedroto (2007-2010), José Dinis (2013), Alexandre Santos (2021-2024) et Ricardo Chéu (2025).