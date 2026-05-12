Angola: Lobito enregistre 90 cas de choléra depuis mars

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/CRB/LUZ

Lobito — Quatre-vingt-dix cas de choléra ont été recensés jusqu'à dimanche 10 mai dans la municipalité de Lobito (Benguela), depuis la réapparition de l'épidémie en mars dernier, a appris l'ANGOP ce lundi.

Selon Fernanda José, directrice municipale de la santé, qui s'est entretenue avec ANGOP, ces cas ont entraîné le décès d'une femme de 62 ans.

Les quartiers les plus touchés sont Lobito Velho et Bela Vista, avec dix cas chacun, et Caponte, avec six.

À titre préventif, les brigades de santé sensibilisent la population aux moyens de prévenir la maladie, distribuent de l'hypochlorite de sodium pour le traitement de l'eau et mènent des campagnes de pulvérisation.

La municipalité de Lobito a une superficie totale de 3 645 kilomètres carrés et une population estimée à 736 000 habitants, selon les données officielles.

Lire l'article original sur ANGOP.

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