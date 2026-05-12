Afrique: L'amangola établit une délégation au Brésil

Luanda — L'Union des associations locales d'Angola (AMANGOLA) a récemment établi sa délégation au Brésil, dans le cadre de son expansion auprès des communautés angolaises de l'étranger.

Les membres de la Commission permanente de cette nouvelle structure ont été nommés par le président de l'institution d'utilité publique, Job Capapinha, à l'issue d'une réunion du Secrétariat du Comité directeur.

Selon une note diffusée à l'ANGOP lundi, Elvis Eduardo Dias a été nommé délégué général, Paula Marisa Ferraz Bernardo responsable de l'administration, des finances, des programmes et des projets, et Mateus Carlos Fernando responsable des associations locales, de la mobilisation et de l'action communautaire.

Font également partie de cette structure António Quizila, responsable de l'information, des nouvelles technologies et de la coopération associative ; Luzia Eduardo José, déléguée régionale pour São Paulo ; Octávio Gomes Kimbote, délégué régional pour le Rio Grande do Sul ; et Hernany Mateus de Sousa, délégué régional pour la région Centre. et Nancy Tamako, déléguée régionale pour Brasília.

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La note rappelle qu'en mars dernier, l'organisation a également créé une délégation générale au Portugal et prévoit d'étendre son initiative à d'autres pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique où les communautés angolaises sont fortement présentes.

Selon le document, l'institutionnalisation de l'association dans les différents pays sera précédée de conférences sur le thème « La participation de la diaspora angolaise aux défis du développement de l'Angola ».

AMANGOLA est une association nationale qui rassemble des membres collectifs et individuels résidant en Angola et à l'étranger, dans le but de consolider un réseau national d'associations locales, en partenariat avec l'État angolais.

En novembre 2025, l'organisation a relancé ses activités avec l'investiture de nouveaux membres des commissions permanentes aux délégations provinciales dans les 21 provinces du pays, dont le travail s'étend également aux communautés angolaises à l'étranger.