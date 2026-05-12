Sénégal: La plateforme nationale sur la gouvernance foncière se prépare pour le Forum national dédié à la question

12 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les membres de la Plateforme nationale sur la gouvernance foncière sont en conclave de trois jours à Saly (Mbour, ouest), pour une retraite stratégique, visant à formuler des recommandations, en vue du forum national sur le foncier, prévu très prochainement, a constaté l'APS.

"L'objectif est de passer en revue les questions de gouvernance foncière au Sénégal et de proposer des solutions concrètes", a dit Tanor Meïssa Dieng, président du comité de pilotage.

Selon lui, les échanges, qui prennent fin fin mercredi, porterontDL sur les conflits fonciers, le transfert des ressources entre usagers et les investigations menées par les différents collèges de la plateforme, notamment des universitaires, des membres de la société civile, des organisations paysannes et des partenaires techniques et financiers.

"Il ne s'agit pas d'accaparer les terres, mais de négocier pour que l'État et les populations y trouvent leur compte, en termes d'emplois et de développement", a souligné Cheikh Oumar Ba, ministre conseiller à la Présidence de la République.

L'officiel qui a insisté sur la nécessité d'un "foncier apaisé", pour assurer un développement durable, a appelé à la mobilisation de tous les acteurs.

Lire l'article original sur APS.

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