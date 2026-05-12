Sénégal: Tabaski - Dakar et Nouakchott travaillent sur la disponibilité et la livraison des moutons 'dans de meilleures conditions'

Dakar — Une délégation sénégalaise a été reçue, lundi, à Nouakchott, par le ministre de l'Elevage de la Mauritanie, Sid'Ahmed Ould Mohamed, en prélude à la fête d'Eid El-Kébir communément appelée Tabaski, afin de mettre en place des mécanismes pour assurer la disponibilité des animaux du sacrifice.

La délégation sénégalaise était conduite par El Hadj Makhtar Sèye, ambassadeur de la République du Sénégal accrédité auprès de la Mauritanie, rapporte l'Agence mauritanienne d'information (AMI) visitée à l'APS.

Selon la même source, "l'audience a été consacrée à l'examen des mécanismes visant à assurer la disponibilité des animaux de sacrifice pendant la saison actuelle afin de les livrer dans les meilleures conditions, renforçant ainsi la coopération et la coordination existantes entre les deux pays frères dans le domaine de l'élevage".

Le directeur de l'administration territoriale au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation mauritanien, Zaid Ladhane Ould Valemmou, et des représentants d'associations et organisations d'éleveurs en Mauritanie, ont pris part à la rencontre.

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Le directeur sénégalais de l'Elevage, Mamadou Diagne, a déclaré, lors d'un Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, vendredi dernier, que la Mauritanie est le principal pays fournisseur avec 123 662 moutons importés, représentant 75,84 % du total des importations.

Il a fait savoir que la région de Saint-Louis (nord) concentre la plus grande partie des arrivées, en provenance de la Mauritanie, avec plus de 105 000 moutons recensés.

Un nombre de 39 405 moutons, soit 24,16 % des importations, proviennent du Mali via les postes frontaliers de Kidira et Moussala, avait souligné M. Diagne.

Faisant le point sur la situation de l'approvisionnement du pays, à moins de vingt jours de la fête de l'Eid el-kébir, Le directeur sénégalais de l'Elevage a indiqué qu'au moins 390 350 moutons étaient disponibles à la date du 6 mai 2026 sur les foirails et autres lieux de vente, un nombre de têtes correspondant quasiment à celui qui avait été enregistré à la même période en 2025.