Mali: Banques - Oragroup S.A réalise un résultat net bénéficiaire de près de 22 milliards de FCFA en 2025

L'exercice 2025 a été plus heureux pour Oragroup S.A, maison-mère du groupe bancaire Orabank avec un résultat net bénéficiaire de 21,643 milliards de FCFA contrairement à l'exercice antérieur marqué par une perte de 44,363 milliards de FCFA.

Entre 2024 et 2025, Oragroup a vu son résultat net progresser fortement de 149%. « En comparaison aux années antérieures, le coût du risque continue de s'améliorer pour une variation de -90% comparé à l'exercice 2024, résultat de la stratégie d'amélioration du crédit et des actions de recouvrement avec des reprises de provisions de 32,7 milliards effectuées en 2025 et par conséquent une hausse du résultat net de l'exercice », ont avancé les responsables de la Banque.

Le total bilan de Oragroup s'est affiché à 4 014,192 milliards de FCFA en légère progression de 1% par rapport à 2024. De l'avis des responsables de la Banque, c'est la conséquence de l'objectif d'assainir et d'améliorer la qualité du portefeuille tout en oeuvrant pour l'augmentation des lignes de dépôts.

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C'est dans ce sens que les dépôts de la clientèle ont progressé de 5% à 3 089 milliards de FCFA contre 2 934milliards de FCFA en 2024 en 2025. De leur côté, les crédits nets à la clientèle connaissent une baisse de 8%, s'établissant à 1 524 milliards de FCFA contre 1 660 milliards de FCFA en 2024.

Le produit net bancaire enregistre une baisse de 5%, s'établissant à 187 milliards de FCFA contre 195,43 milliards de FCFA en 2024.

Les frais généraux ont été comprimés de 12%, en se situant à 150,47 milliards de FCFA contre 171,144 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation connait une progression de 49% à 36,13 milliards de FCFA contre 24,29 milliards de FCFA en 2024.

Le résultat avant impôts a fait un bond de 167%, dégageant un solde de 30 milliards de FCFA contre un déficit de -45 milliards de FCFA en 2024.

« Nos équipes poursuivent leurs efforts pour une nette amélioration des performances », avancent les dirigeants de Oragroup quant aux perspectives. Ils ajoutent que dans cette perspective, le plan d'action volontariste de contrôle strict des coûts, de surveillance rapprochée des portefeuilles de crédit des filiales et de renforcement des actions de recouvrement lancé en 2023, et consolidés en 2024 et 2025, continuera à produire ses effets au cours de l'exercice 2026.