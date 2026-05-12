Cote d'Ivoire: Tabacs - Baisse de 18,14% du résultat net de la Société Ivoirienne des Tabacs en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) a enregistré une baisse de 18,14% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers individuels SYSCOHADA établis par la direction de cette entreprise.

Ce résultat en question s'est établi à 36,157 milliards de FCFA contre 44,173 milliards de FCFA en 2024. Pour sa part, le chiffre d'affaires connait une hausse de 25% avec une réalisation de 268 milliards de FCFA contre 214 milliards de FCFA en 2024.

Au niveau des charges, les achats de marchandises et variation de stock sont passés de 150 milliards de FCFA en 2024 à 207,118 milliards de FCFA en 2025. Il en est de même des transports qui se situent à 1,155 milliard de FCFA contre 479,345 millions de FCFA en 2024. La même tendance haussière caractérise les services extérieurs qui ont presque doublé puisqu'ils passent de 4,164 milliards de FCFA en 2024 à 8,147 milliards de FCFA durant la période sous revue.

Au total, les charges de la société ont augmenté de 41%, s'établissant à 220 milliards de FCFA contre 156 milliards de FCFA en 2024.

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Concernant la valeur ajoutée de la SITAB, elle a enregistré une baisse de 19,04%, à 49,082 milliards de FCFA contre 61 milliards de FCFA en 2024. Les charges de personnel connaissent de leur côté une baisse de 285 millions à 2,692 milliards de FCFA contre 3,377 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation enregistre aussi un repli de 19% à 46,389 milliards de FCFA contre 57,252 milliards de FCFA en 2024.

Il en est de même du résultat d'exploitation qui se contracte de 19,44%, situant à 46 milliards de FCFA contre 57,068 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires s'établit à +2,313 milliards de FCFA en 2025 contre -3,803 millions de FCFA en 2024.