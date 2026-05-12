Afrique: Le Sommet 'Africa-Foward' s'ouvre ce mardi à Nairobi

Le sommet "Africa-Foward", nouvelle appellation du sommet Afrique-France s'ouvre ce mardi à Nairobi en présence d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement dont le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Cette rencontre appelée à jeter les bases de cette nouvelle relation se tient dans la capitale kényane près de dix après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou où le président français prônait un partenariat renouvelé entre Paris et les pays africains.

A l'initiative des gouvernements français et kenyan, ce sommet franco-africain se tient pour la première fois dans un pays anglophone, en Afrique de l'est.

Les présidents Emmanuel Macron et son homologue kenyan William Samoei Ruto avaient confirmé la décision d'organiser ce sommet, en septembre 2025, à New-York, en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.

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Abrité par le Kenyatta International Convention Centre (KICC) le sommet Africa Forward "s'inscrit dans le renouvellement des relations entre la France et les pays africains, fondées sur des partenariats mutuellement avantageux", indique-t-on.

Il ambitionne également de "trouver des solutions s'appuyant sur les actions des gouvernements et des organisations internationales, du secteur privé, des jeunes entrepreneurs et de la société civile pour répondre aux problématiques d'intérêt commun pour la France et les pays africains".

Les chefs d'Etats et de gouvernement aborderont la réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'agriculture durable et la santé, selon les initiateurs.

Les questions de formation et d'emploi des jeunes, de souveraineté et de compétitivité seront également au coeur des discussions. Le sommet évoquera également les enjeux de paix et de sécurité en soutien à des médiations africaines et des actions de l'Union africaine.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.

Le sommet a été précédé, lundi, par la tenue d'un forum d'affaires, une rencontre qui a mis en évidence la profondeur des partenariats économiques franco-africains et valorisé les projets et initiatives portées par les secteurs privés africains et français.

Coorganisé par Bpifrance, Business France et Proparco, elle a réuni près de 2000 participants de haut niveau, notamment des grands dirigeants d'entreprises africaines et françaises mais également des dirigeants d'ETI, de PME et des jeunes entrepreneurs.

Le montant cumulé des investissements annoncés à cette occasion s'élève à 23 milliards d'euros, correspondant à la création d'environ 250 000 emplois directs en France et sur le continent africain, et beaucoup plus d'emplois indirects, a-t-on appris sur place.

Le sommet sera clôturé mardi soir avec un concert en présence de "grands noms de la musique africaine" et diasporique, indique-t-on.