Sénégal: Vers la validation des textes encadrant les pôles régionaux de protection sociale

12 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Un atelier national de validation des arrêtés portant création, organisation et fonctionnement des pôles régionaux de protection sociale s'est ouvert lundi à Saly (Mbour, ouest), en présence des acteurs du secteur, a constaté l'APS.

Organisée par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), cette rencontre fait suite à une série d'ateliers régionaux menés entre décembre 2024 et octobre 2025 dans les 14 régions du Sénégal.

"Cet atelier permet de partager l'élaboration d'un arrêté qui mettra en place les pôles régionaux et de définir les feuilles de route des plateformes régionales de protection sociale", a dit Babacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur de la région de Thiès, chargé du développement.

Selon lui, les échanges ont mis en évidence des besoins importants en matière de digitalisation des processus, d'accompagnement et d'autonomisation des acteurs de la protection sociale.

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"L'objectif est d'aboutir à un texte inclusif qui prenne en compte les réalités territoriales, tout en respectant la cohérence nationale", a-t-il souligné.

Il s'agira, a poursuivi M. Niang, de "concilier réalité du terrain et vision nationale, pour améliorer l'accès aux services".

"La DGPSN entend ainsi renforcer la coordination entre les acteurs et rendre le dispositif plus efficace et plus proche des populations cibles", a indiqué pour sa part Matar Sène, délégué général à la protection sociale.

Pour M. Sène, les conclusions issues de l'atelier serviront de base à la mise en oeuvre des feuilles de route des plateformes régionales de protection sociale.

Lire l'article original sur APS.

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