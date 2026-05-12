Sénégal: La sécurité des personnes et des biens érigée en priorité par le nouveau préfet de Tivaouane

Le nouveau préfet de Tivaouane Abou Sow a décliné, lundi, ses priorités à la tête de l'exécutif départemental, insistant notamment sur la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le renforcement du développement économique local.

Abou Sow, nommé préfet de Tivaouane, en remplacement de Mamadou Guèye, a pris fonction lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, en présence du maire de la commune, du président du conseil départemental, des autorités administratives et territoriales et des personnalités religieuses et coutumières de la localité.

Rappelant que son sacerdoce est d'être au service des populations, le nouveau préfet a souligné que ses priorités sont la sécurité des biens et des personnes, le renforcement du développement économique local.

La promotion de l'emploi des jeunes et la préservation de la cohésion sociale, en étroite collaboration avec les autorités religieuses et coutumières, font aussi partie de ses principales préoccupations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abou Sow a rendu hommage à son prédécesseur, affirmant vouloir inscrire son action dans "la proximité, l'écoute et l'humilité".

Le nouveau préfet a lancé un appel à la mobilisation collective, invitant les élus, les chefs de service, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations à unir leurs efforts, pour relever les défis auxquels est confronté le département de Tivaouane, un "territoire stratégique à fort potentiel économique et spirituel", a-t-il martelé.

Le gouverneur Saer Ndao a salué en Mamadou Guèye "un serviteur de l'État dévoué et rigoureux", tout en souhaitant la bienvenue au nouveau préfet, Abou Sow.

Plusieurs orateurs ont salué le travail accompli par le préfet sortant, en insistant sur son "engagement au service des populations, sa rigueur administrative et sa capacité à préserver la cohésion sociale dans un département marqué par de nombreux défis".

Au nom des maires du département de Tivaouane, Demba Diop Sy a loué le "sens élevé de l'État, l'intégrité et la qualité des relations humaines" de Mamadou Guèye qui doit rejoindre Kaolack pour les mêmes fonctions.

Il a souligné la nécessité d'une collaboration permanente entre l'administration territoriale et les collectivités locales, afin de consolider la stabilité et le développement de la commune.

La présidente du conseil départemental de Tivaouane Seynabou Gaye Touré a, dans le même sillage, vanté le "professionnalisme exemplaire" du préfet Mamadou Guèye, non sans louer son "attachement à l'intérêt général".

Elle a également réaffirmé la disponibilité des institutions locales à accompagner le nouveau préfet dans l'exercice de ses missions au service des citoyens.

Mamadou Guèye, visiblement ému, a passé en revue les temps forts de son séjour dans le département, évoquant notamment la gestion de la pandémie de Covid-19, l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdou de Tivaouane, ayant coûté la vie à 11 nouveaux-nés.

Parmi les projets structurants qu'il a pu superviser, il a cité la rénovation du palais de justice, la construction de l'hôpital Seydi Hadj Malick Sy et les opérations de relocalisation des populations impactées par les activités minières.

Le préfet sortant a aussi salué la "synergie exemplaire" notée entre les autorités administratives, les élus territoriaux, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités religieuses, qu'il considère comme un "facteur essentiel de paix sociale et de stabilité" dans le département.