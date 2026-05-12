Sénégal: Eau et assainissement - L'État va recourir davantage aux partenariats public-privé pour 'moderniser' le secteur

Dakar — Le Sénégal va davantage recourir aux partenariats public-privé (PPP), pour la "modernisation" de ses infrastructures hydrauliques et d'assainissement et l'amélioration de la qualité des services, a-t-on appris, lundi, à Dakar, d'Amadou Salmone Fall, le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Dans la nouvelle architecture de l'assainissement sénégalais, le secteur privé n'est plus un acteur d'appoint, il est érigé en partenaire stratégique de premier rang", a signalé M. Fall lors d'un atelier de la Banque africaine de développement et du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

D'après lui, cette approche obéit à une réforme structurelle visant à déléguer progressivement l'exploitation des ouvrages hydrauliques et d'assainissement à des opérateurs privés, sous le contrôle de la future ARSE, l'Autorité de régulation du secteur de l'eau et de l'assainissement.

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"Il convient de noter que la réforme de l'assainissement privilégie une option claire : la délégation de la totalité du patrimoine d'assainissement, y compris les stations de traitement des boues de vidange, à un ou plusieurs opérateurs privés qualifiés, sous le contrôle de l'ARSE et de la maîtrise d'ouvrage publique", a expliqué Amadou Salmone Fall.

Il a présenté le projet de la station d'épuration de Tivaouane Peulh-Niaga (ouest) comme "l'opération pilote majeure" de ces nouveaux partenariats.

"Ce projet de PPP porte sur la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation de l'infrastructure", a précisé M. Fall.

Il assure que "cette future station contribuera non seulement au renforcement des capacités de traitement des eaux usées, au développement aussi de l'économie circulaire, grâce à la réutilisation des eaux traitées, pour l'irrigation des champs et des vergers de la zone des Niayes et la recharge de la nappe souterraine".

Amadou Salmone Fall a rappelé les initiatives similaires mises en oeuvre avec l'aide d'opérateurs privés, dans la gestion des boues de vidange.

Il a cité le Projet d'appui au renouvellement des camions de vidange, mis en oeuvre depuis janvier dernier, avec l'aide de plusieurs partenaires, dont la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la Banque nationale pour le développement économique et l'Office national de l'assainissement du Sénégal.

Ces initiatives seront associées à "des mécanismes sécurisés de partage des risques", selon M. Fall.