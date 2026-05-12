Sénégal: Houle dangereuse - Alerte sur les côtes sénégalaises jusqu'au 16 mai

12 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal (ANACIM) alerte sur une dégradation des conditions maritimes le long des côtes , avec l'arrivée d'une houle dangereuse et de vents forts à partir de ce mardi 12 mai 2026.

Selon les prévisions, une houle de secteur Nord-Ouest pouvant dépasser 2,5 mètres touchera d'abord la Grande Côte dès mardi à 03 heures, avant d'atteindre Dakar à partir du mercredi 13 mai à 01 heure. Le phénomène devrait se maintenir jusqu'au samedi 16 mai à 01 heure.

Parallèlement, des vents forts de secteur Nord souffleront sur la Grande Côte entre le lundi 11 mai à 23 heures et le mercredi 13 mai à 07 heures, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

L'ANACIM prévient que cette situation pourrait entraîner une mer très agitée, des conditions difficiles pour la navigation et les activités de pêche, ainsi que des vagues dangereuses sur le littoral. Les embarcations légères figurent parmi les plus exposées aux risques.

Face à cette menace, les autorités appellent les pêcheurs, usagers de la mer et populations vivant sur les zones côtières à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter strictement les consignes de sécurité maritime.

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