Sénégal: Le barreau sénégalais et la musique perdent un pionnier

Le barreau sénégalais est en deuil. Me Cheikh René Lopy s'est éteint, le dimanche 10 mai 2026, des suites d'une maladie. La nouvelle a plongé le monde de la justice et de la culture dans la tristesse et la consternation.

Me Amadou Sall qui a prêté serment le même jour (le 16 juillet 1982) avec le défunt, confie que le barreau du Sénégal a perdu un « homme serviable et disponible », qui faisait partie des pionniers parmi les avocats ayant choisi d'exercer en dehors de Dakar.

« Il s'est distingué par son choix de s'installer très tôt à Thiès, faisant ainsi le pari de la décentralisation. Ce choix visait à rehausser le niveau des performances judiciaires à l'intérieur du pays », a témoigné Me Sall.

Il renseigne que le défunt était extrêmement apprécié pour « sa disponibilité exceptionnelle » et son sens de la confraternité. « Il acceptait systématiquement de substituer ou de représenter les avocats dakarois ayant des affaires à Thiès, ne disant jamais non à un confrère », ajoute-t-il.

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Me Massokhna Kane indique que le disparu était quelqu'un de « très brillant et très confraternel ». « C'est une personne qui a marqué sa profession, en laissant toujours une très bonne impression. Il se distinguait par sa courtoisie, son élégance et son efficacité dans l'exercice de sa profession », a soutenu Me Kane.

Cheikh René Lopy était également connu pour ses liens avec le milieu musical, notamment son amitié avec le groupe Super Diamono et particulièrement Omar Pène. Ce dernier pleure, sur sa page Facebook, « un ami d'enfance, un frère de coeur et un confident ».

Selon le chanteur, le défunt était « ce soutien discret, mais constant, cette présence rassurante dans les bons comme dans les pires moments. Toujours là quand il le fallait, toujours sincère, toujours fidèle. Ton départ laisse un vide immense que les mots ne pourront jamais décrire ».

L'homme d'affaires Babacar Ngom a salué la mémoire d'« un homme de bien ». « Cheikh René Lopy s'en est allé, laissant derrière lui le souvenir lumineux d'un être rare, d'une élégance du coeur, d'une noblesse d'âme et d'une générosité sans mesure », témoigne-t-il sur les réseaux sociaux, avant d'ajouter : « il inspirait le respect, l'affection et l'estime. Brillant avocat, homme courtois et profondément humain, il faisait partie de ces êtres dont la simple présence apaise et rassemble ».