Cote d'Ivoire: Abidjan Typing Championship 2026 - Asseme Benjamin remporte le premier Défi Azerty Vitesse

Le Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao) a organisé, le 11 mai 2026, sa première compétition dénommée « Défi Azerty Vitesse ».

Ce concours, organisé par le centre en collaboration avec l'ambassade de Corée et l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica), vise à mesurer la vitesse de frappe, mais aussi à permettre aux jeunes et aux étudiants de se familiariser avec l'outil informatique », a expliqué Lee Jaeyheon, formateur en informatique dépêché par la Corée pour animer des séances de formation au Centre sportif, culturel ivoiro-coréen.

Sur les 106 concurrents attendus pour cette première édition, seulement 18 se sont présentés.

Les candidats, âgés de 10 à 25 ans, ont concouru par groupes de cinq. Au terme de la compétition, trois participants ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Il s'agit d'Asseme Benjamin, vainqueur du concours, qui est reparti avec un trophée, un diplôme de participation et un ordinateur portable. Il était suivi par une jeune fille, Dissi Grâce Laurène.

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Elle a reçu des organisateurs une tablette, un clavier numérique et un diplôme. Quant au troisième, Konan Kouamé Danne, il a remporté un smartphone. « Le concours consistait à reproduire exactement, en cinq minutes chrono, un texte avec précision », a expliqué Kouamé Armel, assistant du directeur de l'informatique du Cscticao.

Heureux de voir le centre qu'il dirige réaliser l'une de ses missions phares, Patrice Remarck a félicité les premiers lauréats de ce concours que le Cscticao et ses partenaires comptent institutionnaliser. Il n'a pas manqué d'encourager ceux qui n'ont pas remporté de prix.