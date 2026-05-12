Cote d'Ivoire: Enquête sur la situation des enfants et des femmes - L'Unicef octroie du matériel de terrain d'environ 180 millions de Fcfa

L'Enquête par grappes à indicateurs multiples (Mics 2026) sur la situation des enfants, des femmes et des ménages en Côte d'Ivoire démarre effectivement le 14 mai 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra de produire des données fiables, actualisées et désagrégées sur la situation des enfants, des femmes et des ménages.

Pour mener à bien cette opération de collecte de données, l'Unicef met à disposition du matériel de terrain d'une valeur d'environ 180 millions de Fcfa. Le Représentant résident de l'Unicef, Jean François Basse, a procédé à la remise du don, le lundi 11 mai 2026, au ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, à Abidjan-Plateau.

Ce soutien inclut du matériel informatique, du matériel de mesure, du matériel de visibilité et de soutien logistique, du matériel destiné aux tests de qualité de l'eau et, enfin, des consommables nécessaires au bon déroulement des opérations de terrain.

Cet accompagnement permettra d'obtenir des données fiables et indispensables pour orienter les politiques publiques, faciliter la prise de décisions et mesurer les progrès accomplis au regard du Plan national de développement 2026-2030.

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« Au-delà de cette cérémonie, la remise de ces équipements symbolise avant tout un engagement commun : celui de doter la Côte d'Ivoire de données fiables, actualisées et de qualité, au service des enfants, des femmes et de l'ensemble de la population », explique Jean François Basse.

Pour le Représentant résident, cet appui s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement plus large comprenant une expertise technique internationale et continue, une équipe de coordination au niveau du bureau de l'Unicef Côte d'Ivoire ainsi qu'un appui des experts régionaux et du siège de l'Unicef. Sans oublier un appui financier de 849 millions de Fcfa, dont une part « très significative » a déjà été versée.

Avant le démarrage effectif de cette enquête sur le terrain, plusieurs étapes clés ont été franchies dans le cadre de la mission préparatoire : la finalisation du protocole de l'enquête et du plan de sondage, la formation des enquêteurs, la validation du questionnaire, la conduite réussie des tests sur papier et sur tablette ainsi que la cartographie des ménages.

Pour la réussite de cette opération, le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, exige une forte implication de tous les acteurs à tous les niveaux. Il appelle surtout à un engagement sans faille, à la discipline, à la rigueur et au professionnalisme de l'ensemble des acteurs impliqués, à savoir les équipes de terrain, les superviseurs, les coordonnateurs et les structures techniques à tous les niveaux. « J'invite l'ensemble des parties prenantes à maintenir la même dynamique de collaboration, de rigueur et d'excellence afin de garantir des données crédibles », déclare le ministre.

Il souhaite par ailleurs que tous les partenaires impliqués continuent d'honorer leurs engagements afin d'assurer la poursuite de cette opération.

La collecte de données se déroulera sur une période de trois mois à compter de ce mois de mai. Plus de 120 000 ménages sont concernés. La réalisation de l'opération nécessite un budget d'environ 4 milliards de Fcfa.