Afrique: Sommet « Africa Forward » à Nairobi - Les patrons de Cma-Cgm et de Meridiam reçus par le président Bassirou Diomaye Faye

À Nairobi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye prend part au Sommet « Africa Forward » du 11 au 13 mai 2026. Selon la Présidence de la République qui donne l'information, c'est dans ce cadre qu'il a reçu le 11 mai, à Nairobi Rodolphe Saadé, Président-directeur général de Cma-Cgm.

Avec une flotte d'environ 700 porte-conteneurs et une présence dans plus de 170 pays, précise-t-on, le groupe figure parmi les tout premiers armateurs mondiaux.

Selon la même source, les échanges ont porté sur le potentiel de croissance de l'activité portuaire au Sénégal et dans la sous-région, ainsi que sur les perspectives offertes par la mise en service du port de Ndayane et le déploiement de sa zone économique spéciale. Ces infrastructures structurantes, explique-t-on, sont appelées à repositionner le Sénégal comme un hub logistique majeur sur la façade atlantique et à générer durablement de l'activité, des emplois et des recettes pour l'économie nationale.

Cma Cgm a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans cette nouvelle trajectoire de développement.

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Dans la même journée du 11 mai 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré Thierry Déau, Président de Meridiam. « Investisseur de référence dans les infrastructures durables au Sénégal, le groupe accompagne, aux côtés notamment du Fonds souverain d'investissements stratégiques, plusieurs projets qui changent concrètement la vie du pays », lit-on dans le communiqué de presse.

Ces engagements, souligne le document, pèsent déjà dans le quotidien des Sénégalais. « Le Bus Rapid Transit de Dakar, dont Meridiam est le partenaire privé principal, mobilise un investissement global de plus de 300 milliards de francs CFA et transforme la mobilité de centaines de milliers d'usagers. Dans le secteur énergétique, les centrales solaires de Santhiou Mékhé et de Ten Mérina, pour une capacité cumulée de soixante mégawatts, renforcent le mix électrique national et accompagnent la transition du pays vers une énergie plus propre », détaille le document.

L'entretien a permis d'explorer les voies d'un approfondissement de ce partenariat, autour de nouveaux projets structurants alignés sur les priorités de la Vision Sénégal 2050.